МТС объявил о завершении сделки по продаже акций Ozon за 7,9 млрд рублей

Мобильный оператор МТС сообщил о закрытии сделки по продаже 18,7% акций онлайн-ретейлера Ozon холдингу АФК «Система». Об этом говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

О том, что АФК «Система» купит у МТС 18,7% акций онлайн-ретейлера Ozon за 7,9 млрд рублей, стало известно 19 февраля.

В результате доля прямого владения АФК «Система» в Ozon составит 19,3%. Входящий в компанию венчурный фонд Sistema_VC владеет еще 16,3% акций ретейлера Ozon.



Ранее АФК «Система» продала МТС 39,5% «МТС-банка». Сумма сделки составила 11,4 млрд рублей.