Следком провел очную ставку с Арашуковым

Сотрудники Следкома провели очную ставку между отстраненным от должности сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым и его земляком Рустамом Копсергеновым.

По данным следствия, Копсергенов проходит по делу об убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова. В ходе очной ставки он заявил, что Арашуков заказал ему только избиение политика за 500 тысяч рублей. Летальный исход стал результатом неосторожности из-за попытки бегства Шебзухова во время нападения, пишет «Коммерсант».

Сам Арашуков не был сговорчив, назвав все сказанное про него «оговором». После чего сенатор отказался от общения со следователями, сославшись на ст. 51 Конституции России.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Ранее, в Москве суд арестовал десятого фигуранта дела сенатора Арашукова.