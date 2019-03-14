Каждый пятый россиянин откажется от летнего отпуска из-за ипотеки — опрос

94% российских туристов определились с местом проведения летнего отпуска. Данные приводит сервис путешествий Туту.ру.

Согласно опросу, отдых за границей планируют 18% опрошенных, 14% респондентов поедут на российский юг, 16% проведут лето на даче или в деревне, 8% в принципе не планируют брать летний отпуск.

Стоит отметить, что каждый пятый россиянин уже решил, что откажется от летнего отпуска в пользу выплат за собственное жилье.

Напомним, ранее сообщалось, что треть туристок из России хотя бы раз путешествовали в одиночку.