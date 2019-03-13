Компания Mozilla заявила о запуске бесплатного сервиса отправки шифрованных файлов

Разработчик интернет-браузера Firefox компания Mozilla презентовала бесплатный сервис Send, который дает возможность обмениваться в зашифрованном виде файлами до 2,5 ГБ. Об этом сообщается в блоге Mozilla.

Этот сервис похож на другие файлообменные системы, но с единственным отличием: файл защищен сквозным шифрованием.

Напомним, ранее сообщалось, что инженер-программист из Сан-Франциско Роберт Тэтон обнаружил расширение в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox с названием Stylish, которое тайно сохраняет всю историю посещений сайтов пользователями.

«Требуется всего один запрос, содержащий один файл cookie, который навсегда связывает учетную запись пользователя с идентификатором Stylish», — цитирует «РИА Новости» программиста.

