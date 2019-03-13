«Автомобилист» устроит полеты на воздушном шаре перед матчами с «Салаватом Юлаевым»

В честь выхода в полуфинал Восточной конференции «Автомобилист» запустит новый трамвайный маршрут в Екатеринбурге и устроит для болельщиков полеты на воздушном шаре.

Как сообщает портал e1.ru, трамвай «А» начнет ходить 14 марта (в день первого матча с «Салаватом Юлаевым»). Праздничный вагон в цветах клуба будет курсировать примерно с 15.30 до 18.30 от ЦПКиО до «Дворца спорта» (по маршруту № 33). При этом проезд в нем будет бесплатным.

— В салоне можно будет сфотографироваться с талисманом команды, лосем Автиком, и девушками из группы поддержки. Плюс ко всему ведущие будут рассказывать об «Автомобилисте» и разыгрывать фирменные призы от клуба, — пояснили в пресс-службе команды.

Планируется, что трамвай «Автомобилиста» будет ходить по городу три месяца.

В субботу же, когда пройдет второй матч серии с уфимцами, болельщики смогут бесплатно подняться на воздушном шаре с гигантской эмблемой «Автомобилиста». Сорвать катание может только нелетная погода, отметили в клубе.