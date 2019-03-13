Волгоградского депутата исключили из «Единой России» после слов о «тунеядцах и алкашах»

Фракция «Единая Россия» приняла решение об исключении депутата Гасана Набиева из партии после его слов о том, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши».

В пресс-службе регионального отделения партии сообщили, что члены президиума регионального политсовета единогласно проголосовали за то, чтобы исключить Набиева из «Единой России».



Кроме того, президиум регионального политсовета рекомендовал фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе рассмотреть и принять решение об исключении депутата Гасана Набиева из состава фракции.

Ранее Гасан Набиев на заседании заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши». По его мнению, те, кто «работал нормально», получают пенсии в размере 20—25 тысяч рублей и более.