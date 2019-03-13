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Волгоградского депутата исключили из «Единой России» после слов о «тунеядцах и алкашах»

14:58, 13.03.2019 1
Волгоградского депутата исключили из «Единой России» после слов о «тунеядцах и алкашах»
Фото: скриншот видео youtube.com

Фракция «Единая Россия» приняла решение об исключении депутата Гасана Набиева из партии после его слов о том, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши».

В пресс-службе регионального отделения партии сообщили, что члены президиума регионального политсовета единогласно проголосовали за то, чтобы исключить Набиева из «Единой России».

Кроме того, президиум регионального политсовета рекомендовал фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе рассмотреть и принять решение об исключении депутата Гасана Набиева из состава фракции.

Ранее Гасан Набиев на заседании заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши». По его мнению, те, кто «работал нормально», получают пенсии в размере 20—25 тысяч рублей и более.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Видимо его мама и папа не учла старших по возрасту уважать1 На старости лет получил позорную отставку.Хотя денег у него говорят много. но деньгами уважение не купишь. Будет на базаре помидорами торговать. стартовый капитал имеет. Но все его будут обходить.Он оскорбил так много людей,которые в него поверили и выбрали депутатом. Вместо того чтобы защищать своих изббирателей он наплевал нам всем в душу. Не плюй в колодец, когда-то придется прийти за водой. Вода это жизнь.
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