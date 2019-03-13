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В Татарстане с Камско-Полянской районной больницы через суд собираются взыскать почти 2 млн рублей

15:11, 13.03.2019
В Татарстане с Камско-Полянской районной больницы через суд собираются взыскать почти 2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Страховое медицинское общество «Спасение» подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ, сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница». Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 1 млн 808 тысяч 697 рублей.

ОбществоМедицина Татарстан
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