В Татарстане с Камско-Полянской районной больницы через суд собираются взыскать почти 2 млн рублей
ООО «Страховое медицинское общество «Спасение» подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ, сообщается в системе «Электронное правосудие».
Ответчиком по делу выступает ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница». Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 1 млн 808 тысяч 697 рублей.ОбществоМедицина Татарстан
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