Депутаты Госдумы одобрили закон о хостелах во втором чтении

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, ужесточающий условия открытия хостелов в многоквартирных домах. Принять закон планируется уже завтра, 6 марта.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская рассказала, что законопроект не требует дополнительных правок и готов к рассмотрению в третьем чтении, передает «Коммерсант».

Проект был одобрен депутатами в своей «жесткой» редакции, отмечает газета. Хостелы разрешаются в квартире многоквартирного дома при условии, если она переведена в разряд нежилого помещения.

Напомним, что правительство уже рекомендовало смягчить документ. В противном случае потери бюджета оценивались в 4 млрд рублей.