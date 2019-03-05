Новости бизнеса

09:49 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Депутаты Госдумы одобрили закон о хостелах во втором чтении

12:12, 05.03.2019
Депутаты Госдумы одобрили закон о хостелах во втором чтении
Фото: duma.gov.ru

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, ужесточающий условия открытия хостелов в многоквартирных домах. Принять закон планируется уже завтра, 6 марта.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская рассказала, что законопроект не требует дополнительных правок и готов к рассмотрению в третьем чтении, передает «Коммерсант».

Проект был одобрен депутатами в своей «жесткой» редакции, отмечает газета. Хостелы разрешаются в квартире многоквартирного дома при условии, если она переведена в разряд нежилого помещения.

Напомним, что правительство уже рекомендовало смягчить документ. В противном случае потери бюджета оценивались в 4 млрд рублей.

БизнесУслугиОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров