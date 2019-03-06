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Госдума запретила размещение хостелов в квартирах, потери малого бизнеса оцениваются в 4 млрд рублей

12:48, 06.03.2019 1
Госдума запретила размещение хостелов в квартирах, потери малого бизнеса оцениваются в 4 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Сегодня в третьем чтении Госдума РФ приняла закон, который запрещает размещение хостелов в квартирах, сообщается на официальном портале системы обеспечения законодательной деятельности.

За документ проголосовали 405 депутатов, один воздержался. Автор законопроекта Галина Хованская удивилась выступлению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, в котором убытки для бизнеса оценивались в 4 млрд рублей. «Откуда они взяли цифру потери 4 млрд рублей? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодня невозможно», — выступила Хованская.

Напомним, ранее сообщалось, что проект закона был одобрен депутатами в своей «жесткой» редакции. Хостелы разрешаются в квартире многоквартирного дома при условии, если она переведена в разряд нежилого помещения.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнес
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комментарии 1

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  • Анонимно 06 марта
    Cовершенно правильное решение!
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