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«Конкорд» отказывается от претензий к Роспотребнадзору по делу об инфекции

12:25, 13.03.2019
«Конкорд» отказывается от претензий к Роспотребнадзору по делу об инфекции
Фото: Максим Платонов

Комбинат «Конкорд» выступил с просьбой к суду оспорить наказание, наложенное Роспотребнадзором за найденную в твороге кишечную палочку, сообщает РБК.

На предварительном заседании представители компании попросили закрыть дело. Комбинат питания «Конкорд», ранее подавший иск к Роспотребнадзору, подал ходатайство о прекращении дела. Арбитражный суд Москвы согласился закрыть дело.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер Алексей Гордеев собирается взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы. Письма с поручением проработать вопрос об установлении такого контроля были разосланы на прошлой неделе руководителям Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество», пишет «Коммерсант».

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