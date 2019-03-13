С «Татэнерго» хотят взыскать через суд 14 млн рублей

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», зарегистрированное в Нижнекамске, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ. Об этом сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает АО «Татэнерго». Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 13 893 914,09 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «Татэнерго», зарегистрированное в Казани по адресу: ул. М. Салимжанова, д. 1, подало в Арбитражный суд РТ на АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», зарегистрированное в Нижнекамске по адресу: ул. Ахтубинская, д. 4б. Информация размещена в системе «Электронное правосудие». Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 3 128 604,65 рубля.