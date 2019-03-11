«Татэнерго» подало в суд на «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Нижнекамска

АО «Татэнерго», зарегистрированное в Казани по адресу: ул. М. Салимжанова, д. 1, подало в Арбитражный суд РТ на АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», зарегистрированное в Нижнекамске по адресу: ул. Ахтубинская, д. 4б. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 3 128 604,65 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «Татэнерго» подало в Арбитражный суд РТ иск о взыскании с казанского ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Авиастроительного района» задолженности в размере 12,2 млн рублей.







