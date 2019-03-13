Голикова: в этом году изменятся правила приема на целевое обучение в вузы

С 2019 года изменятся правила приема на целевое обучение в российских вузах. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова во время выступления на Неделе российского бизнеса в Москве.

По ее словам, отныне вуз обязан осуществлять прием на целевое обучение в пределах установленных ему контрольных цифр приема.

«Цифры будут формироваться исходя из потребностей экономики регионов в конкретных специалистах по конкретным отраслям. То есть заявка региона будет первична для целевого приема и для формирования контрольных цифр», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер уточнила, что если раньше квоты целевого приема устанавливались учредителями вузов, то теперь они формируются за счет средств федерального бюджета и будут устанавливаться правительством РФ.

Напомним, согласно опросу, в России только 17% выпускников вузов не сталкивались с трудностями при поиске работы.