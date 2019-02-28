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В США разработали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

10:46, 28.02.2019
В США разработали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина
Фото: kremlin.ru

Американские конгрессмены разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина».

Авторами документа выступили член палаты представителей от Республиканской партии Элис Стефаник и Вальдес Демингс от Демократической партии США.

Согласно проекту, американская разведка обязана передать Конгрессу данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.

Накануне на сайте Конгресса США появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. В одном из пунктов говорилось, что разведка должна представить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

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