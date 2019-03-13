Владимир Путин может посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к России

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к России 18 марта.

Поездка уже помечена в графике главы государства, передает «РБК» со ссылкой на три источника. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков скоро прокомментирует предполагаемую поездку Путина в Крым.

Предположительно, Путин также примет участие в обсуждении перспектив и программ развития полуострова, его визит будет носить рабочий характер.

Стоит отметить, что на годовщину присоединения президент РФ ездил в Крым только один раз.

Напомним, ранее появилась информация, что Путин в ближайшее время начнет новый цикл отставок губернаторов.