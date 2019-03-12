«Проект»: Путин в ближайшее время начнет новый цикл отставок губернаторов

Президент России в ближайшее время начнет очередной цикл отставок губернаторов.

По информации собеседников «Проекта» в Кремле, на совещаниях в АП обсуждалось, что будут уволены от двух до шести глав регионов. Окончательное число будет зависеть от решения руководства страны.

Источники утверждают, что отставки состоятся до конца апреля. Федеральный чиновник допускает, что увольнения губернаторов могут состояться и в течение марта.

По сведениям «Проекта», согласованы отставки глав Мурманской области Марины Ковтун и Республики Алтай Александра Бердникова. Также свой пост может покинуть губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В списке кандидатов на вылет был и глава Челябинской области Борис Дубровский, но сейчас о его отставке речи не идет.



Напомним, что в феврале «Газета.ru» сообщала, что в ближайшее время Кремль может отправить в отставку пять губернаторов.