Росстат может изменить методику расчета реальных доходов россиян

Росстат может изменить методику расчета реальных доходов россиян.

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что обсуждение изменений будет публичным, сообщают «Ведомости».

В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Росстат пользуется устаревшими технологиями, что приводит к «ужасным» по качеству расчетам.

«Организация нуждается в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ», — сказал он.

В 2018 году реальные доходы россиян (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года) снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, реальные доходы снижаются пятый год подряд. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. В 2013 году реальные доходы населения выросли на 4%.