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Росстат может изменить методику расчета реальных доходов россиян

09:51, 13.03.2019 2
Росстат может изменить методику расчета реальных доходов россиян
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Росстат может изменить методику расчета реальных доходов россиян.

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что обсуждение изменений будет публичным, сообщают «Ведомости».

В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Росстат пользуется устаревшими технологиями, что приводит к «ужасным» по качеству расчетам.

«Организация нуждается в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ», — сказал он.

В 2018 году реальные доходы россиян (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года) снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, реальные доходы снижаются пятый год подряд. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. В 2013 году реальные доходы населения выросли на 4%.

Экономика
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Перед тем как менять методику расчётов желательно весь Росстат на месяц посадить на прожиточный минимум и среднюю пенсию.Иначе сытый голодного не разумеет.
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  • Анонимно 13 марта
    Конечно надо менять,чтобы доходы у населения росли пятый год,а не падали.
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