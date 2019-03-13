NASA опубликовало фото столкновения двух галактик

Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) опубликовало фотографию столкновения двух галактик в созвездии Геркулеса.

Объект называется NGC 6052, его обнаружили в 1784 году и он находится на расстоянии около 230 световых лет от Земли. Изначально ученый Уильям Гершель сообщил, что это единая галактика «неправильной» формы. Позже эксперты установили, что это две «столкнувшихся» галактики.

Ранее европейские и американские ученые рассчитали приблизительную массу галактики Млечный путь.