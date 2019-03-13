Правозащитники призвали Следком начать проверку крушения самолета в Эфиопии

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести проверку обстоятельств крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Правозащитник считает, что проверку нужно провести, так как жертвами авиакатастрофы стали трое россиян. В обращении говорится, что нужно оценить действия пилотов воздушного судна, авиакомпании и изготовителя судна на предмет наличия признаков преступления по статье УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет RT.

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.