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Минниханов в мае посетит США для участия в конференции по привлечению инвестиций

07:55, 13.03.2019
Минниханов в мае посетит США для участия в конференции по привлечению инвестиций
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен в мае посетить США.

Он собирается принять участие в конференции, посвященной привлечению инвестиций в российские регионы, пишет ТАСС ос ссылкой на Американо-российскую торговую палату в Хьюстоне (штат Техас).

Мероприятие состоится 14 мая. Вместе с Миннихановым в США отправится бизнес-делегация.

Напомним, что последний визит Минниханова США состоялся в октябре прошлого года.

ОбществоВласть Татарстан
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