Минниханов в мае посетит США для участия в конференции по привлечению инвестиций
Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен в мае посетить США.
Он собирается принять участие в конференции, посвященной привлечению инвестиций в российские регионы, пишет ТАСС ос ссылкой на Американо-российскую торговую палату в Хьюстоне (штат Техас).
Мероприятие состоится 14 мая. Вместе с Миннихановым в США отправится бизнес-делегация.
Напомним, что последний визит Минниханова США состоялся в октябре прошлого года.ОбществоВласть Татарстан
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