Жительнице Нижнего Новгорода, обвиняемой в убийстве своих детей, грозит 21 год лишения свободы

27-летняя жительница Нижнего Новгорода может получить наказание в виде 21 года лишения свободы, сообщает ИА «Regnum».

Такое наказание требует гособвинение. Нижегородка обвиняется в убийстве своих малолетних детей и краже драгоценностей на сумму 140 тысяч рублей. Обвиняемая признала вину только в краже.

Напомним, ранее сообщалось, что в заброшенном здании овощехранилища в Нижегородской области на месте пожара обнаружили тела двух маленьких детей. Следователи обнаружили признаки насильственной смерти и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Также сообщалось, что Московский суд Нижнего Новгорода отправил под стражу Елену Каримову — мать, которую подозревают в убийстве своих малолетних детей.