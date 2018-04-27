В Нижегородской области на месте пожара обнаружили тела детей с признаками насильственной смерти

В заброшенном здании овощехранилища в Нижегородской области на месте пожара обнаружили тела двух маленьких детей. Следователи обнаружили признаки насильственной смерти и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Пока детей не удалось опознать, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Этот же источник добавил, что на вид им было меньше семи лет.

По информации агентства, овощехранилище расположено возле деревни Осинки Семеновского района области.

Расследование уголовного дела взял на особый контроль глава СУ СКР по Нижегородской области Андрей Виноградов, сообщает пресс-служба ведомства.

В Следкоме рассказали, что тела детей были обнаружены 26 апреля вечером после тушения пожара.