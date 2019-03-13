Создатели Twitter сообщили об изобретении приложения для микроблогов

Создатели платформы Twitter заявили о новом приложении со схожим названием Twittr, сообщается на официальном портале Twitter.

На данный момент проект тестируется и доступен только для пользователей iOS на английском и японском языках. В новой среде можно будет познакомиться с изменениями в дизайне и интерфейсе, а также проверить работу новых функций — выделение текста цветом, упрощенное создание и поиск бесед.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис микроблогов Twitter запустит новую функцию, которая позволит пользователю скрывать ответы под своим твитом от других. Она даст возможность защитить свои разговоры, не блокируя пользователей.