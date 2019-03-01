Twitter разрешит скрывать ответы на свои твиты

Сервис микроблогов Twitter запустит новую функцию, которая позволит пользователю скрывать ответы под своим твитом от других.

На данный момент функция проходит тесты, сообщает The Verge. Она даст возможность защитить свои разговоры, не блокируя пользователей.

Ранее Twitter открыл некоторым пользователям новый интерфейс веб-версии сервиса.

Среди основных изменений — общее упрощение дизайна, сокращение числа колонок с контентом до двух, увеличенные кнопки для отправки твита или ответа, а также появление кнопки для добавления emoji.