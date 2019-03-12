Руслан Камболов: «Обидно, что ушел Виталий Кафанов»

Фото: "Реальное время"

Капитан казанского «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал разгромное поражение своей команды — игру 19-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3). А также защитник выразил сожаление по поводу ухода тренера Виталия Кафанова из казанского клуба в «Ростов».

— Мы не смогли выполнить план на игру, проиграли много единоборств, — приводят «Известия» слова Камболова. — В этом основные причины поражения. И мы сами фактически не создали возможностей для взятия ворот. Всегда обидно проигрывать крупно, но у ЦСКА было больше опасных атак, и они реализовали свои моменты. Что касается Кафанова, то он вносил очень серьезный вклад в подготовку команды. Обидно, что он ушел. Надеюсь, это не скажется на нас негативно, — приводят слова футболиста «Известия».