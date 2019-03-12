В «Салават купере» начали строительство трех детсадов

В казанском ЖК «Салават купере» началось строительство трех детских садов. Они разместятся в седьмом, восьмом и одиннадцатом кварталах.

Два детсада будут рассчитаны на 260 мест, еще один на 220, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Застройщиком объектов выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ). Генподрядчиком является ООО «Ак Таш».

Напомним, что в начале февраля Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии на дом 11-5 в ЖК «Салават купере».