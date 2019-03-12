В России предложили гражданам самим выбирать возраст выхода на пенсию

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому россиянам предоставляется право самим выбрать параметры пенсионного возраста.

Согласно документу, гражданин сможет выбирать, когда ему выходить на пенсию. Так, мужчины смогут начать получать пенсию в возрасте от 60 до 65 лет, женщины — от 55 до 60 лет. Если человек не воспользуется этим правом, то параметры пенсионного возраста остаются прежними — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, пишет «РИА Новости»

Законопроект вносится уже второй раз, эта идея ранее содержалась в пакете альтернативных предложений по пенсионной реформе.

Ранее российские профсоюзы и работодатели предложили разработать новые законы, которые устранят противоречия, возникшие в ходе пенсионной реформы.