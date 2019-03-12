Новости общества

09:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложили гражданам самим выбирать возраст выхода на пенсию

11:41, 12.03.2019 15
В России предложили гражданам самим выбирать возраст выхода на пенсию
Фото: pxhere.com

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому россиянам предоставляется право самим выбрать параметры пенсионного возраста.

Согласно документу, гражданин сможет выбирать, когда ему выходить на пенсию. Так, мужчины смогут начать получать пенсию в возрасте от 60 до 65 лет, женщины — от 55 до 60 лет. Если человек не воспользуется этим правом, то параметры пенсионного возраста остаются прежними — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, пишет «РИА Новости»

Законопроект вносится уже второй раз, эта идея ранее содержалась в пакете альтернативных предложений по пенсионной реформе.

Ранее российские профсоюзы и работодатели предложили разработать новые законы, которые устранят противоречия, возникшие в ходе пенсионной реформы.

Общество
Распечатать материал
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    согласен
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    согласен
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    Слишком разумно для того, чтобы к этому прислушались(
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    Толковая мысль.
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    согласен
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    Да снова ничего не пропустят...это же для народа(((
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    да читать даже не будут их все устраеваит
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    кому то в голову пришла здравая мысль.
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    а чего никому не пришла толковая мысль- сделать с сорока
    Ответить
  • Ol Min 13 марта
    ага--с пенсией в 5 тр!)))
    Ответить
  • Анонимно 13 марта
    Браво!
    Ответить
  • Анонимно 13 марта
    Теперь надо военных подтянуть к 50 и тогда в армию ни кто не пойдёт, ведь в подполах сидеть 10 лет неохота
    Ответить
  • Анонимно 13 марта
    СООООГЛААААААСНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!
    Ответить
  • Анонимно 13 марта
    Если в 50 то сиди с минималкой всю оставшуюся
    Ответить
  • Анонимно 13 марта
    ПРАВИЛЬНО
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров