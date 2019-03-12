Аналитики сообщили о усилении влияния России в Европе

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) из США и Центра изучения демократии из Болгарии сообщили, что, несмотря на санкции, Россия нарастила влияние в некоторых странах Европы. Об этом говорится в докладе «Стратегия Кремля 2».

«Недооцененным элементом влияния Москвы является выход европейских компаний на российский рынок», — сообщили авторы доклада. Они привели в пример компании Pirelli, Fiat, Unilever, Raiffeisen, которые, по мнению аналитиков, заставляют правительства своих стран смягчать политику в отношении России.

Также РФ продолжает инвестировать в страны Европы. Так, инвестиции российских компаний в Австрии, Италии и Нидерландах выросли с €13,2 млрд в 2007 году до €96 млрд в 2017 году.



Ранее лидер движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вводить санкции против России неэффективно.

