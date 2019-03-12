Минстрой РФ и «Единая Россия» поддержали законопроект, запрещающий коллекторам работать с долгами по ЖКХ

Запрет на работу коллекторов с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам поддержали Минстрой РФ и партия «Единая Россия» в Госдуме РФ.

Замглавы думских единороссов Андрей Исаев подчеркнул, что проблем с поддержкой со стороны других фракций не ожидается, передает «Коммерсант».

Напомним, поправки в Жилищный кодекс и закон о взыскании долгов физлиц внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Благодаря нововведению можно будет передать права на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности.