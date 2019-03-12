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Росстат назвал регионы с самым низким уровнем смертности

09:50, 12.03.2019
Росстат назвал регионы с самым низким уровнем смертности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росстат назвал регионы с самым низким уровнем смертности по итогам 2018 года.

Меньше всего умирали в Ингушетии — три человека на тысячу населения. Также низкие показатели смертности в России зафиксированы в Чечне (4,2 умерших человека на тысячу населения), Дагестане (4,8), Кабардино-Балкарии и Якутии (по 7,8), Тюменской области (7,9).

Самая высокая смертность зарегистрирована в Псковской и Тверской областях (по 16,8 человека), Новгородской (16,5), Ивановской (16), Владимирской (15,8) областях.

В среднем смертность в России в прошлом году составила 12,4 человека на тысячу населения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года в Татарстане зафиксировали самый низкий уровень смертности в Приволжском федеральном округе.

Общество
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