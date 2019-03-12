Посол РФ в США рассказал, когда Москва может применить ядерное оружие

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны. Об этом он сказал во время выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

По его словам, Россия ни в коем случае не будет использовать оружие массового поражения для того, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт.

«В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие», — цитирует Антонова ТАСС.

Также посол добавил, что Кремль рассматривает Вашингтон в качестве партнера, подчеркнув, что «США не являются соперниками».

Напомним, ранее в Совфеде РФ предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия.