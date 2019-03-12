ФСБ провела обыски в отделе полиции под Воронежем

Сотрудники ФСБ провели обыски в Новоусманском отделе МВД (Воронежская область). Начальник полиции Анатолий Уваров задержан по подозрению в превышении полномочий.

В Следкоме рассказали, что уголовное дело возбуждено по факту неправомерных действий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), передает ГТРК «Воронеж».

«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Воронежской области выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — цитирует телекомпания заявление старшего помощника руководителя регионального управления СКР Елены Мануковской.

По словам официального представителя ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, если вина сотрудников органов внутренних дел будет установлена, они будут уволены из ведомства и привлечены к уголовной ответственности.