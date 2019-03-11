Суд в Москве продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Сегодня Мосгорсуд продлил меру пресечения фигурантам дела «Нового величия». Она будет действовать до 13 июня 2019 года.

Таким образом, суд оставил в СИЗО Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова, передает «РИА Новости».

Под домашним арестом суд оставил Марию Дубовик, Анну Павликову и Максима Рощина, Сергея Гаврилова.

Фигурантам вменяется обвинение по части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ («Создание и участие в экстремистском сообществе»).

Десять участников движения «Новое величие» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Защита настаивает, что дело было сфабриковано, а пошедший на сделку со следствием Рустам Рустамов являлся провокатором.