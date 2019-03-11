Лидером рейтинга глобальных финансовых центров остался Нью-Йорк

Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index). Второе место занял Лондон.

Замыкает тройку лидеров рейтинга Гонконг, следует из материалов финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group.

Санкт-Петербург в новом рейтинге набрал 601 балл и поднялся на семь строчек, заняв 73-ю позицию. Северная столица опять опередила Москву, которая потеряла пять строчек и оказалась на 88-м месте (582 балла).

Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007. Расчет суммарного балла учитывает пять показателей: бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. Текущий рейтинг является 25-м по счету, в него вошли 102 финансовых центра.