Правительство рассматривает законопроект об амнистии капитала

Минфин РФ внес в правительство законопроект об амнистии капитала еще 6 марта. Согласно ему, владельцы зарубежных активов смогут подать декларацию с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

«Если закон будет принят раньше, то, может быть, и раньше», — приводит ТАСС слова замминистра финансов Ильи Трунина.

Напомним, что амнистию капитала предложил президент РФ Владимир Путин в 2014 году. Проект предполагает возможность легализовать зарубежное имущество для россиян. Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян. Второй этап амнистии стартовал 1 марта 2018 года и завершится 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более €10 млрд.