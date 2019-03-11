Эксперты спрогнозировали, что США обгонят Россию по экспорту нефти к 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что США к 2024 году обгонят Россию по экспорту нефти и войдут в число крупнейших валовых поставщиков.

«США смогут экспортировать до 8,4 млн баррелей нефти в сутки к 2024 году… наравне с Саудовской Аравией и опережая Россию», — говорится в докладе по рынку нефти Oil 2019.

Ранее сообщалось, что страны-члены ОПЕК, куда входит и Россия, в феврале 2019 года сократили экспорт сырой нефти до минимальных показателей с 2015 года. В первой половине месяца поставки составили 23,5 млн баррелей в день.