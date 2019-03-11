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Россиян будут проверять на ВИЧ прямо на рабочем месте

09:59, 11.03.2019
Россиян будут проверять на ВИЧ прямо на рабочем месте
Фото: pixabay.com

В России сотрудников будут проверять на ВИЧ прямо на рабочем месте.

Минтруда РФ уже приступило к разработке соответствующего плана для работодателей. Окончательные рекомендации подготовят до конца года. Инициатором проведения проверок на рабочих местах выступила Международная организация труда, пишут «Известия».

Подчеркивается, что результаты тестов будут скрыты от коллег и работодателей сотрудников.

Ранее New Scientist сообщил о третьем случае возможного излечения человека от ВИЧ.

Общество
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