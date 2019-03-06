New Scientist сообщил о третьем случае возможного излечения человека от ВИЧ

Сегодня, на следующий день после второго случая предполагаемого излечения человека от ВИЧ, на конференции по вопросам ретровирусов и оппортунистических инфекций рассказали о третьем.

Как журнал New Scientist, пациента из Германии, который вылечился, назвали «дюссельдорфским пациентом». Так, через три месяца после того, как он прекратил антивирусную терапию, в его крови не обнаружили следов ВИЧ.

Вчера сообщалось, что «Лондонский пациент» может стать вторым человеком в мире, который излечился от ВИЧ-инфекции. Первым пациентом, официально победившим ВИЧ, стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун, который заразился болезнью в 1996 году.

Во всех трех случаях пациентам в ходе операций был пересажен костный мозг донора с редкой генетической мутацией, которая обеспечивает устойчивость организма к ВИЧ