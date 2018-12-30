«Понаблюдаем». КамГЭС в начальной процедуре банкротства

«Ак Барс Холдинг» решил освободиться от долговых обязательства «КамГЭСэнергостроя»?

Фото: Максим Платонов

«КамГЭСэнергострой» сделал ход конем в противостоянии с кредиторами, закидавшими его исковыми требованиями. Как стало известно «Реальному времени», с 25 декабря в строительной компании введено наблюдение — начальная стадия процедуры банкротства. По мнению источников «Реального времени», стройхолдингом выбран простой способ урегулирования долговых обязательств перед кредиторами, так как ожидаемое введение внешнего управления даст возможность разблокировать отдельные счета и заморозить долги компании. По данным источников, самые крупные долги у «КамГЭСэнергостроя» — перед московскими «ННП Лианозовский электромеханический завод» и ПАО «Туполев», а основным банком-кредитором является федеральная ФК «Открытие».

«КамГЭСу» прописали банкротство

Угроза банкротства крупнейшего татарстанского стройхолдинга «КамГЭСэнергострой», которая нависала над ним с лета этого года, похоже, начинает материализовываться. 28 декабря руководство компании сообщило о принятии арбитражным судом Татарстана решения о введении на предприятии начальной процедуры банкротства. Как говорится в официальном заявлении «КамГЭСа», наблюдение введено на предприятии с 25 декабря, а временным управляющим назначен Александр Еремин, член ассоциации СРО «Объединение арбитражных управляющих «Лидер». В сообщении «КамГЭСэнергостроя» указано, кто из кредиторов добился банкротства стройхолдинга. Им значится казанское ООО «Арена», которое, по данным источников «Реального времени», выступало субподрядчиком строительства жилых домов в «Салават купере». Официальное сообщение подписано гендиректором «КамГЭСа» Дамиром Сафиуллиным, назначенным на этот пост в сентябре этого года.

Связаться с ним вчера не удалось: приемная отказалась соединять корреспондента «Реального времени» с директором, ссылаясь на его занятость по причине проведения служебного совещания во второй половине дня. Между тем, судя по всему, как раз в это время в компании проходил корпоратив — во всяком случае, шум празднования можно было расслышать при разговоре по мобильному телефону с топ-менеджером «КамГЭСа». Недавно назначенный заместитель гендиректора по корпоративной политике Ленар Мансурович, к которому нас отослала секретарь (его фамилию, как и вообще эту должность, на сайте компании обнаружить не удалось), отказался от комментариев. «Пока ничего комментировать не могу, я этого не видел», — сказал он и бросил трубку, не дослушав вопрос «Реального времени» о том, кто же тогда выпускал официальное сообщение о банкротстве компании на ленте раскрытия информации «Интерфакс».

Этим летом из совета директоров «КамГЭСа» вышел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Фото Олега Тихонова

По стопам «Аква-Региона»: «КамГЭС» подписал мировые соглашения с тремя подрядчиками

Уйти от ответа на неудобный вопрос, как известно, любимый прием топ-менеджмента компаний. Но процедура банкротства действительно запущена — это подтвердили нам в пресс-службе Минстроя РТ. В ведомстве полагают, что «КамГЭС» нуждается в финансовом оздоровлении и далее перейдет в процедуру внешнего управления. Подробные обстоятельства введения банкротства изложены в решении арбитражного суда, датированном 25 декабря этого года. Правда, оно вынесено не в рамках самостоятельного искового заявления ООО «Арена», а помещено внутрь давнего судебного дела о банкротстве «КамГЭСа», возбужденного летом этого года по заявлению челнинской компании «Аква-Регион» известного строителя Евгения Вайнера. Она выступала субподрядчиком стройхолдинга при реконструкции Казанского авиационного завода по контракту ПАО «Туполев» и требовала погасить долг двухлетней давности на 12,3 млн рублей. И хотя стороны подписали мировое соглашение, судопроизводство по иску продолжилось и к нему присоединились другие кредиторы.

Одним из крупных кредиторов стало московское «ННП Лианозовский электромеханический завод», которое потребовало погасить долг на 178 млн рублей. Источники «Реального времени» утверждают, что завод до сих пор остается крупным кредитором, несмотря на подписание мирового соглашения. «Уже выплачено 23 миллиона рублей, по оставшейся сумме достигнута договоренность о рассрочке на полгода», — сообщалось в прессе со ссылкой на источники «Ак Барс Холдинга». Мировое соглашение о погашении долга почти на 1 млн рублей подписано и с производителем пластиковых окон ООО «Вентана». Кроме того, продолжается судебное разбирательство по долгу на сумму свыше 120 млн рублей перед ПАО «Туполев». Но будут ли исполняться эти обязательства в случае банкротства — вопрос. Напомним, что этим летом из совета директоров КамГЭСа вышел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, а затем и его заместитель Юрий Аляшев (выход объяснялся запретом на участие в госкомпаниях).

«Арена» поможет заморозить долги

Казанская «Арена», как следует из судебного решения, предъявила в рамках этого процесса долговые требования на 5,2 млн рублей. И несмотря на то, что у нее наименьшая сумма долга, суд удовлетворил требование о введении наблюдения. Источники, близкие к «КамГЭСу», утверждают, что долг был погашен после вынесения решения, так как учредители компании являются дружественными «КамГЭСу» структурами. Не исключено, что 29 марта (на эту дату назначено рассмотрение вопроса о введении внешнего управления) «Арена» откажется от претензий. А если нет, то «КамГЭС» может прекратить обслуживание кредитов, которые взяты у ФК «Открытие», ВТБ и ВТБ-лизинга. Общая сумма кредитов не раскрывается.

По версии руководства «КамГЭСа», цепочка неплатежей, в которую попали несколько субподрядчиков, возникла из-за того, что госконтракт с заказчиком ПАО «Туполев» на реконструкцию завода подписывался в 2011 году, а фактически работы проводились на авиационном заводе в 2015-м. Фото Максима Платонова

Стоит отметить, что цепочка неплатежей среди субподрядчиков «КамГЭСа» возникла на фоне частой смены генеральных директоров: сначала Ильдара Шагитова сменил Рустем Лихачев, вскоре покинувший компанию по собственному желанию и оставивший в наследство ворох проблем по взаиморасчетам с субподрядчиками и. о. гендиректора Эдуарду Идрисову. По версии руководства «КамГЭСа», цепочка неплатежей, в которую попали несколько субподрядчиков, возникла из-за того, что госконтракт с заказчиком ПАО «Туполев» на реконструкцию завода подписывался в 2011 году, а фактически работы проводились на авиационном заводе в 2015-м. За это время их стоимость возросла, значительные объемы работ были проведены сверх того, что было оговорено условиями госконтракта. «В настоящее время мы ведем судебный процесс по его пересмотру», — рассказывали ранее в руководстве компании.

По словам наших источников, команда Идрисова подготовила план финансового оздоровления, но он не был принят руководством «Ак Барс Холдинга» и ей пришлось покинуть компанию. А новый гендиректор Дамир Сафиуллин, опять же по мнению источников, решил пойти по самому простому пути — банкротству. «Разве это плохо: счета размораживаются, а долги, наоборот, замораживаются до выхода из внешнего управления, — отмечают собеседники «Реального времени». — Это гениальный ход конем».