Власти Перми построят новый муниципальный приют для безнадзорных животных

В Перми к 2020 году появится новый муниципальный приют для безнадзорных животных.

Объект, который расположится на улице Верхнемуллинской, 106а, сможет одновременно содержать до 350 животных. Его площадь составит один гектар, рассказали в пресс-службе мэрии города.

В новом приюте будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак. По проекту, в приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, а также вольеры для содержания животных на карантине.

Строительные работы стартуют в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Башкирия может стать пилотным регионом по обязательному чипированию домашних животных.