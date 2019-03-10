Новости происшествий

09:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Чувашии частично обрушилась школа

15:59, 10.03.2019
В Чувашии частично обрушилась школа
Фото: мчс

В деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашии частично обрушилось двухэтажное здание школы 1974 года постройки. Пострадавших и погибших нет.

Инцидент произошел сегодня утром. На момент обрушения занятий в школе не было, в здании находился охранник. Сейчас оно оцеплено, ведется разбор завалов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. Они продолжат обучение в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Следком уже организовал проверку по факту инцидента.

Ранее в Башкирии у районного дома культуры из-за снега обрушился 20-метровый козырек.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров