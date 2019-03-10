В Чувашии частично обрушилась школа
В деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашии частично обрушилось двухэтажное здание школы 1974 года постройки. Пострадавших и погибших нет.
Инцидент произошел сегодня утром. На момент обрушения занятий в школе не было, в здании находился охранник. Сейчас оно оцеплено, ведется разбор завалов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. Они продолжат обучение в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.
Следком уже организовал проверку по факту инцидента.
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