В Чувашии частично обрушилась школа

Фото: мчс

В деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашии частично обрушилось двухэтажное здание школы 1974 года постройки. Пострадавших и погибших нет.



Инцидент произошел сегодня утром. На момент обрушения занятий в школе не было, в здании находился охранник. Сейчас оно оцеплено, ведется разбор завалов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. Они продолжат обучение в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Следком уже организовал проверку по факту инцидента.



Ранее в Башкирии у районного дома культуры из-за снега обрушился 20-метровый козырек.