В Петербурге скончался настоятель Казанского собора
В Санкт-Петербурге скончался настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов. Он умер 9 марта в возрасте 87 лет.
Отпевание отца Павла пройдет в Казанском соборе 13 марта, сообщается на сайте храма. Службу проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Согласно сообщению, похоронить священнослужителя планируют на Никольском кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой сына.
Павел Григорьевич Красноцветов родился 10 января 1932 года в селе Аромашеве Тюменской области. Отмечается, что настоятель собора происходил из семьи потомственных священнослужителей.Общество
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