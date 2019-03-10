В Петербурге скончался настоятель Казанского собора

В Санкт-Петербурге скончался настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов. Он умер 9 марта в возрасте 87 лет.

Отпевание отца Павла пройдет в Казанском соборе 13 марта, сообщается на сайте храма. Службу проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Согласно сообщению, похоронить священнослужителя планируют на Никольском кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой сына.

Павел Григорьевич Красноцветов родился 10 января 1932 года в селе Аромашеве Тюменской области. Отмечается, что настоятель собора происходил из семьи потомственных священнослужителей.