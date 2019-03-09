Евросоюз введет визы для граждан США

Евросоюз введет визы для граждан США с 2021 года.

С этого периода в отношении американцев будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), регулирующая въезд в Шенгенскую зону. Подобное решение связано с необходимостью усилить меры безопасности в регионе для снижения рисков, связанных в том числе с нелегальной миграцией, пишет RT.

Ранее Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян. С понедельника, 4 марта, все виды виз вновь стоят $160, как до повышения цен.