Евросоюз введет визы для граждан США
Евросоюз введет визы для граждан США с 2021 года.
С этого периода в отношении американцев будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), регулирующая въезд в Шенгенскую зону. Подобное решение связано с необходимостью усилить меры безопасности в регионе для снижения рисков, связанных в том числе с нелегальной миграцией, пишет RT.
Ранее Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян. С понедельника, 4 марта, все виды виз вновь стоят $160, как до повышения цен.Общество
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