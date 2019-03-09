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Маск ответил на поздравления Рогозина

11:24, 09.03.2019
Маск ответил на поздравления Рогозина
Фото: realnoevremya.ru

Основатель компании Space X Илон Маск ответил на поздравления с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Спасибо от имени Space X. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter.

При этом 7 марта основатель Space X отвечал на критику российской космической сферы. «В России лучшее ракетостроение и лучший двигатель из ныне летающих», — написал тогда Маск.

Ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA Джима Брайденстайна с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу Международной космической станции (МКС).

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