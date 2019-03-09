Маск ответил на поздравления Рогозина

Основатель компании Space X Илон Маск ответил на поздравления с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Спасибо от имени Space X. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology.

— Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2019 г.

При этом 7 марта основатель Space X отвечал на критику российской космической сферы. «В России лучшее ракетостроение и лучший двигатель из ныне летающих», — написал тогда Маск.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni

— Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

Ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA Джима Брайденстайна с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу Международной космической станции (МКС).