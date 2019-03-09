СМИ: премьер-министр Перу ушел в отставку
Председатель совета министров Перу Сесар Вильянуэва подал в отставку. Президент страны Мартин Вискарра уже подписал заявление премьер-министра.
Одной из причин увольнения СМИ называют невыполнение требования главы государства. Вискарра обязал премьера увеличить количество женщин в правительстве. На сегодня 14 из 19 министров Перу — мужчины, пишет газета El Comercio.
По данным La Republica, президент принял отставку Вильянуэвы. Журналисты ожидают дальнейших перестановок в перуанском кабмине.ОбществоВласть
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