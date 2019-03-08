УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань» во втором матче 1/4 финала Кубка Европы

Казанский УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань» во втором матче 1/4 финала Кубка Европы.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 68:59 (13:13; 15:7; 11:19; 29:20). Таким образом, счет в серии стал 1:1.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стал Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков. У УНИКСа 19 баллов записал в актив Эрик Макколлум.

Напомним, что серия идет до двух побед. В первом матче УНИКС уверенно выиграл со счетом 86:66.