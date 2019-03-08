«Майор ВМФ» из Башкирии угрожал взорвать дома в Санкт-Петербурге и Казани

Уроженец Башкирии, назвавшийся майором ВМФ, 7 марта позвонил в экстренную службу и сообщил о бомбах в Санкт-Петербурге и Казани.

По информации «Фонтанки», звонок поступил на номер 112 вечером в четверг. Звонивший представился майором ВМФ Молголямовым и заявил, что у него есть 12 килограммов тротила.



Он рассказал, что якобы завербован США и вместе со свои другом, старшим лейтенантом ВМФ, находится в подвале в районе Озерной. Также он заявил, что является исламистом, родом из Башкирии. По словам звонившего, в Казани заложены 8 бомб и еще 13 бомб заложены в Санкт-Петербурге.

После этого он попросил сотрудников полиции постучать в окно подвала, где он находится. В противном случае пригрозил взорвать бомбы.



Полиция выяснила, что угрозы поступили от дома 4/1 по Северному проспекту. Одновременно в Башкирии сотрудники правоохранительных органов прибыли к владельцу сим-карты по месту жительства. Однако там обнаружили его отца в нетрезвом состоянии.

Теперь полиция ищет 27-летнего башкира. За ложное сообщение о взрывных устройствах ему может грозить срок.



Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж из-за анонимного звонка о взрывном устройстве.