Конкурс на строительство в Москве самого высокого небоскреба не состоялся

Фото: Максим Платонов

Инжиниринговая компания «Мосинжпроект» признала несостоявшимся конкурс на выбор подрядчика по строительству 104-этажного жилого комплекса в «Москва-Сити», сообщает ТАСС.

На конкурс были поданы две заявки. Начальная цена договора на строительство — 5,55 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в интернете появились документы по строительству «башни Трампа» в Москве. Документы по планам строительства рекордной по высоте башни появились на портале Buzzfeed News. Материалы были опубликованы как раз после того, как юрист президента США Рудольф Джулиани заявил, что переговоры по строительству находились на ранней стадии, более того, никаких планов по строительству не было. По данным портала Buzzfeed News, здание спроектировал архитектор из Нью-Йорка еще в 2015 году. Оно задумывалось как самое высокое в Европе. Предполагалось, что этот небоскреб разместится в «Москва-Сити». В переписке можно найти информацию, что в башне планировалось разместить гостиницу не менее чем на 150 номеров, фитнес-центр и спа, управление которыми подразумевалось поручить дочери и советнице президента США Иванке Трамп.



