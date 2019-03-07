Bloomberg: Меркель отвергла предложение вице-президента США о маневрах ВМС ФРГ около Крыма

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Майкла Пенса о маневрах ВМС ФРГ рядом с Крымом, тем самым отказавшись провоцировать РФ, сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не передаст Крым под контроль Украины. По словам Коэна, именно Россия должна положить конец украинскому конфликту. Заместитель постоянного представителя США при ООН также поприветствовал «неизменную приверженность украинского правительства мирному урегулированию конфликта и полному выполнению Минских договоренностей».



