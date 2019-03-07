Министерство внутренних дел Великобритании поменяло порядок выдачи инвестиционных виз

Претенденты на получение инвестиционной визы в Великобританию должны будут доказать, что распоряжаются суммой не менее 2 млн фунтов стерлингов как минимум 2 года, сообщает РБК.

Кроме того, теперь инвестиции в британские гособлигации не являются основанием для выдачи визы.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании во время выступления в палате общин представила сценарии развития событий вокруг выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Так, 12 марта Мэй выставит на голосование новый вариант соглашения с ЕС. Если его не поддержат, то на следующий день она предложит им проголосовать за или против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем. В случае поддержки Великобритания покинет ЕС 29 марта, если нет, то Мэй 14 марта вынесет на голосование вариант с отсрочкой даты выхода до конца июня.



